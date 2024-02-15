

В Тбилиси прошла акция сотрудников обсерватории в Абастумани и членов их семей

15.02.2024 20:08





Сегодня, 15 февраля, в Тбилиси прошла акция в которой приняли участие сотрудники Грузинской национальной астрофизической обсерватории в Абастумани и члены их семей. Они заявляют, что не могут попасть в свои дома расположенные на территории обсерватории.



По словам участников митинга, их разделили на категории и для того что бы иметь возможность зайти в свои дома они должны заполнить специальную форму. Они поясняют, что первоначально причиной ограничения назывались «масштабные реабилитационные работы», которые начались в мае 2023 года и продолжались всего три дня.



«Я имею право войти (в дом), мои дети тоже имеют это право. Должна быть заполнена форма, куда не включены зять, невестка, то есть отец и мать ребенка не могут зайти. Они выдумывают какую-то ерунду, оправдывая это реабилитацией, которая на самом деле не происходит, по крайней мере, в больших масштабах. Реабилитация запланирована, но не в той степени, что бы запрещать вход. Это сфабрикованные причины, и это причина нашего протеста», — рассказала Netgazeti одна из участниц акции Тамта Чантурия.



Другая участница митинга Тамар Швелидзе утверждает, что официальная причина закрытия обсерватории не соответствует действительности:



«У нас есть ежедневные видеоматериалы, по которым совершенно ясно, что никаких реабилитационных работ, по крайней мере в больших масштабах, не ведется. Масштабные работы были проведены только в мае, которые завершились за три дня. На данный момент ничего не происходит. Однако членам семей бывших сотрудников, таким как невестка, зять и совершеннолетние внуки, вход на территорию полностью запрещен. Что касается остальных, то у них есть возможность войти только по пропуску».



По словам Тамар Швелидзе, на данном этапе она не может войти в собственную квартиру, принадлежащую ее отцу. Она считает это «дискриминационным» и «неправильным» обращением:



«Пока государство не издало прямую директиву о том, что вопрос с этими квартирами должен быть решен именно таким образом, мы требуем, чтобы директор обсерватории Реваз Чанишвили не решал самовольно, кого пускать на территорию, а кого нет».



Заместитель директора обсерватории Абастумни Бидзина Чардгеишвили недавно сказала нам, что мы лжем, и интересно, что она нам может противопоставить по поводу снятых нами видео, где видно, что реабилитация не проводится. Причина ограничения не является законной. То, что вы сказали 80-летнему сотруднику, что его сын не может к нему приходить, не может вас видеть, нарушает и правовые, и моральные, и человеческие рамки», — считает Тамар Швелидзе.



Сотрудникам обсерватории и членам их семей доступ в жилые дома на территории обсерватории был ограничен сначала из-за пандемии, а затем из-за восстановительных работ. Речь идет о жилых домах, которые стоят на территории обсерватории, созданной еще в советский период. В этих квартирах провели десятилетия своей жизни первые поколения сотрудников учреждения, там же выросли их дети.



Некоторые из бывших сотрудников до сих пор живут в этих квартирах. В поселок часто приезжают дети и внуки представителей первого поколения и проводят там новогодние и летние каникулы.



Бидзина Чардгеишвили, заместитель директора обсерватории, считает претензии протестующих безосновательными.



«Это не их собственные дома, это государственная собственность — временные резиденции обсерватории, где должны жить ученые. То что они не могут войти, это ложь. Был издан приказ, им дали разрешение до конца года, если бы они написали заявление, но они это заявление не написали. Почему-то придумывают новые причины. В основном все вызвано тем, что они хотят стать владельцами этой государственной собственности», — сказал Netgazeti Чардеишвили.



По его словам, членам семей сотрудников вход на территорию обсерватории запрещен.



«Мы также выдаем пропуска детям бывших сотрудников, они могут написать заявление и тогда мы им тоже разрешаем войти. Но они заявление не пишут. Их цель – наделать больше шума и тем самым сделать вид, что есть проблема и что эта государственная собственность переходит в их собственность. Этим они хотят завладеть имуществом обсерватории, что приведет к концу научного направления обсерватории», — Бидзина Чардеишвили.



Хотя нынешнее руководство обсерватории отрицает введение ограничений для семей, проживающих в квартирах обсерватории, факт заключается в том, что с 2020 года им стало трудно туда попасть, и эта проблема не решена до сих пор.





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