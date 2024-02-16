

Грузинский писатель Ака Морчиладзе выдвинут кандидатом на Нобелевскую премию

16.02.2024 15:56





В Грузии выдвинули писателя Аку Морчиладзе в качестве кандидата на Нобелевскую премию по литературе.



Информацию об этом распространяет Институт грузинской литературы.



«Ученый совет Института грузинской литературы имени Шоты Руставели и профессора гуманитарного факультета Тбилисского государственного университета имени Иване Джавахишвили большинством голосов выдвинули грузинского писателя Морчиладзе (Георгий Ахвледиани) в Шведский Нобелевский комитет в качестве кандидата на Нобелевскую премию по литературе. Поздравляем вас и желаем успехов», — говорится в сообщении.



Источник: SOVA

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