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Грузинский писатель Ака Морчиладзе выдвинут кандидатом на Нобелевскую премию


16.02.2024   15:56


В Грузии выдвинули писателя Аку Морчиладзе в качестве кандидата на Нобелевскую премию по литературе.

Информацию об этом распространяет Институт грузинской литературы.

«Ученый совет Института грузинской литературы имени Шоты Руставели и профессора гуманитарного факультета Тбилисского государственного университета имени Иване Джавахишвили большинством голосов выдвинули грузинского писателя Морчиладзе (Георгий Ахвледиани) в Шведский Нобелевский комитет в качестве кандидата на Нобелевскую премию по литературе. Поздравляем вас и желаем успехов», — говорится в сообщении.


Источник: SOVA
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