

В Батуми россияне провели акцию в память Алексея Навального

17.02.2024 16:28





16 февраля, возле башни «Алфавит» в Батуми прошел митинг. В Telegram митинг назвали акцией памяти Алексея Навального, большинство собравшихся являлись гражданами России проживающими в Батуми.



Аналогичная акция прошла сегодня и в Тбилиси у здания у секции интересов РФ при посольстве Швейцарии. Люди скандировали: «Не забудем, не простим!», «Это не смерть, а убийство!».





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