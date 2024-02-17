Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Батуми россияне провели акцию в память Алексея Навального


17.02.2024   16:28


16 февраля, возле башни «Алфавит» в Батуми прошел митинг. В Telegram митинг назвали акцией памяти Алексея Навального, большинство собравшихся являлись гражданами России проживающими в Батуми.

Аналогичная акция прошла сегодня и в Тбилиси у здания у секции интересов РФ при посольстве Швейцарии. Люди скандировали: «Не забудем, не простим!», «Это не смерть, а убийство!».


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна