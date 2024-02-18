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Мераб Двалишвили победил Генри Сехудо на турнире UFC 298


18.02.2024   11:40


Грузинский боец ​​UFC Мераб Двалишвили победил Генри Сехудо по решению судей на турнире UFC 298. Это его десятая подряд победа.

Бой в суперлегком весе продлился всего три раунда. Первый раунд был равным. Со второго раунда Двалишвили увеличил темп, несколько раз повалив соперника на татами. В третьем раунде грузинский боец ​​стал еще активнее и Генри Сехудо не смог ему противостоять.

Сехудо — третий бывший чемпион UFC, которого победил Мераб Двалишвили. До того он также одолел Жозе Альдо и Питера Янга.

Скорее всего, следующий бой Двалишвили в UFC будет за чемпионский пояс в суперлёгком весе.


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