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Мераб Двалишвили победил Генри Сехудо на турнире UFC 298
18.02.2024 11:40
Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили победил Генри Сехудо по решению судей на турнире UFC 298. Это его десятая подряд победа.
Бой в суперлегком весе продлился всего три раунда. Первый раунд был равным. Со второго раунда Двалишвили увеличил темп, несколько раз повалив соперника на татами. В третьем раунде грузинский боец стал еще активнее и Генри Сехудо не смог ему противостоять.
Сехудо — третий бывший чемпион UFC, которого победил Мераб Двалишвили. До того он также одолел Жозе Альдо и Питера Янга.
Скорее всего, следующий бой Двалишвили в UFC будет за чемпионский пояс в суперлёгком весе.
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