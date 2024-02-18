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Илья Топурия стал чемпионом UFC в наилегчайшем весе


18.02.2024   11:42


Илья Топурия – новый чемпион UFC в наилегчайшем весе. В бою за чемпионский пояс 27-летний грузинский боец ​​победил австралийца Александра Волкановски.

Для Топурия это стала 15-я подряд победа в ММА, он еще не проиграл ни одного боя в карьере. Что касается его соперника, то австралиец пять раз подряд завоевывал чемпионский пояс.

После боя Топурия бросил вызов Конору МакГрегору.


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