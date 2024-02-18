

Илья Топурия стал чемпионом UFC в наилегчайшем весе

18.02.2024 11:42





Илья Топурия – новый чемпион UFC в наилегчайшем весе. В бою за чемпионский пояс 27-летний грузинский боец ​​победил австралийца Александра Волкановски.



Для Топурия это стала 15-я подряд победа в ММА, он еще не проиграл ни одного боя в карьере. Что касается его соперника, то австралиец пять раз подряд завоевывал чемпионский пояс.



После боя Топурия бросил вызов Конору МакГрегору.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





