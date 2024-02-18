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Илья Суламанидзе второй раз подряд выиграл турнир Большого шлема в Баку
18.02.2024 20:46
В заключительный день турнира Большого шлема по дзюдо в Баку Илья Суламанидзе (100 кг) одолел поляка Петра Кучеру за 47 секунд и во второй раз подряд стал обладателем золотой медали.
16 февраля Этери Липартелини (57 кг) завоевала бронзовую медаль.
В 2023 году сборная Грузии выступила в Баку в составе 17 дзюдоистов. Чемпионом стал Илья Суламанидзе (100 кг), а Гурам Тушишвили (+100 кг) и Этери Липартелини (57 кг) завоевали серебряные медали.
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