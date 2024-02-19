

Картина грузинского художника отправлена на Луну

19.02.2024 20:24





Министерство культуры и спорта Грузии сообщило, что впервые в истории страны, цифровая копия картины грузинского художника будет размещена на Луне. Специальная капсула с работой «Римская весна» гиперреалиста Бруно Вепхвадзе отправлена на спутник Земли ракетой SpaceX.



Как пояснил журналистам представитель министерства, «Римская весна» попала в капсулу времени, размещённую на посадочном модуле Nova-C. 15 февраля его запустили к спутнику Земли с помощью ракеты-носителя Falcon 9 с мыса Канаверал во Флориде. Прилунение станции запланировано на 22 февраля.



Работа 38-летнего художника из Тбилиси включена в так называемый «Лунный кодекс» после победы на конкурсе ARC Salon влиятельной американской организации Art Renewal Center, которая специализируется на реалистическом искусстве.



Отмечается, что оригинал «Римской весны» продали летом прошлого года на аукционе Sotheby’s за 30 тысяч долларов. Искусствовед Георгий Каландия пояснил в интервью телекомпании «Имеди», что проект «Лунный кодекс» придумал канадский физик и писатель Сэмюэль Перальта.



«Это мультимедийный архив – оцифрованная коллекция лучших образцов современного искусства, поэзии, журналов, музыки, фильмов, подкастов и книг. В «Лунный кодекс» входят работы 30 тысяч художников, писателей, музыкантов и кинематографистов из 157 стран мира», – отметил он.



Каландия уточнил, что рисунки-победители конкурса, в том числе «Римская весна» инкрустированы на никелевой микроформе, а также оцифрованы на специальном чипе. Затем микроформу и чип вмонтировали в «Капсулу времени».



Архив под общим названием «Лунный кодекс» разделен на четыре капсулы времени и содержит материалы, скопированные на цифровые карты памяти. Эта огромная коллекция произведений должна будет представлять отражение современной жизни на Земле.



Сам Бруно Вепхвадзе заявил грузинским журналистам, что польщён и горд успешным выступлением на столь престижном конкурсе. «Римская весна» – это натюрморт, изображающий цветы в греческой вазе.



Ранее в «Лунный кодекс» также вошли записи песен Горийского женского хора, отправленные в космос в 2022 году.



Это не первый случай, когда произведение грузинского искусства попадает в космос. В 1977 году в американский аппарат «Вояджер» была включена запись народной полифонической песни «Чакруло». Эта песня, созданная народным творчеством региона Кахетия, считается одним из лучших произведений песенного творчества Грузии.







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