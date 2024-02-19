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Хвича Кварацхелия подписал контракт с Adidas
19.02.2024 22:11
Хвича Кварацхелия, игрок футбольной сборной Грузии и итальянского «Наполи», подписал контракт с известным немецким брендом Adidas.
На видео, опубликованном Adidas в Instagram, действие происходит в Неаполе, где грузинскому футболисту вручают новые бело-синие бутсы Adidas Predator.
Детали подписанного между сторонами контракта пока неизвестны.
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