

Хвича Кварацхелия подписал контракт с Adidas

19.02.2024 22:11





Хвича Кварацхелия, игрок футбольной сборной Грузии и итальянского «Наполи», подписал контракт с известным немецким брендом Adidas.



На видео, опубликованном Adidas в Instagram, действие происходит в Неаполе, где грузинскому футболисту вручают новые бело-синие бутсы Adidas Predator.



Детали подписанного между сторонами контракта пока неизвестны.





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