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Хвича Кварацхелия подписал контракт с Adidas


19.02.2024   22:11


Хвича Кварацхелия, игрок футбольной сборной Грузии и итальянского «Наполи», подписал контракт с известным немецким брендом Adidas.

На видео, опубликованном Adidas в Instagram, действие происходит в Неаполе, где грузинскому футболисту вручают новые бело-синие бутсы Adidas Predator.

Детали подписанного между сторонами контракта пока неизвестны.


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