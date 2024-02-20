

Протоиерей Георгий Мамаладзе утверждает, что официальная причина его освобождения из тюрьмы - состояние здоровья

20.02.2024 12:37





Фигурант «дела о цианиде», протоиерей Георгий Мамаладзе утверждает, что не покидал пенитенциарное учреждение на основании какого-либо соглашения или сделки. Об этом в благодарственном письме написал его брат — Торнике.



Священнослужитель заявил, что после того, как восстановит состояние здоровья, докажет правду.



«Я хотел бы сказать со всей ответственностью, что я покинул тюрьму не на основании какого-либо соглашения или сделки. В документах указано, что причиной является состояние здоровья, хотя всем хорошо известно, что я на протяжении пяти лет был истощен и парализован.



На данном этапе моя главная цель — восстановить здоровье. И тогда будет истина — не зрелище, а истина», — пишет Мамаладзе.



В своем письме он благодарит членов семьи, журналистов, юристов, политиков, эмигрантов и неправительственные организации за их поддержку.



Напомним, что Георгий Мамаладзе был освобожден из-под заключения 14 февраля. Соответствующее решение приняла Комиссия по УДО.



Протоиерей Георгий Мамаладзе был задержан в Тбилисском международном аэропорту 10 февраля 2017 года по так называемому делу о цианиде.



Суд признал его виновным в подготовке убийства секретаря-референта Католикоса-Патриарха всея Грузии Шорены Тетруашвили и приговорил к 9 годам тюремного заключения. Протоиерей отрицал совершение преступления.



Источник: SOVA

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