

The Guardian назвала Левана Кобиашвили в числе кандидатов на пост президента УЕФА

21.02.2024 19:44





8 февраля на конгрессе, прошедшем в Париже, президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что больше не будет баллотироваться на пост главы организации в 2027 году. После этого заявления «Гардиан» опубликовала статью о возможных кандидатах, которые могут сменить Чеферина, среди которых назвала президента Федерации футбола Грузии Левана Кобиашвили.



«После того, как исполняющий обязанности президента УЕФА Александер Чеферин отказался участвовать в выборах 2027 года, рассматриваются несколько кандидатов на его замену.



Президент Федерации футбола Португалии Фернандо Гомеш пользуется большим уважением в футбольных кругах, но в год выборов ему исполнится 75 лет.



Румын Разван Бурляну, член исполкома ФИФА, молод, но на сегодняшний день нет никаких признаков того, что он будет претендовать на пост президента УЕФА и примет баллотироваться в 2027 году.



Среди кандидатов может быть бывший футболист, ныне президент Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили, избранный в прошлом году членом исполкома УЕФА. Его считают соратником Александера Чеферина и близким к нему человеком», — пишет «Гардиан».







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