

Президент Федерации футбола Грузии может возглавить УЕФА в 2027 году

22.02.2024 11:54





Президент Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили может сменить Александра Чеферина на посту президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), пишет The Guardian.



Бывший капитан сборной Грузии по футболу 46-летний Кобиашвили в прошлом году был избран членом исполнительного комитета УЕФА. The Guardian называет его «близким союзником» Чеферина.



Среди других «очевидных» кандидатов на должность президент Федерации футбола Португалии Фернандо Гомеш, а также член совета Международной федерации футбола (ФИФА) румын Разван Бурлану. Оценивая их шансы на избрание новым президентом УЕФА, журналисты отмечают, что Гомешу в год выборов будет уже 75 лет, а признаков того, что более молодой Бурлан захочет вступать в борьбу, сейчас вообще нет.



Чеферин возглавил УЕФА в 2016 году, его переизбирали уже два раза. В начале февраля он заявил, что не будет баллотироваться на новый срок в 2027 году.









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