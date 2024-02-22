

GAFA продолжает сбор ДНК потомков репрессированных в 1937-38 годах

22.02.2024 13:25





Ассоциация судебной антропологии Грузии (GAFA) продолжает сбор образцов ДНК потомков репрессированных в 1937-38 годах.



По словам президента ассоциации Марии Гонашвили, потомки репрессированных могут сдавать свою ДНК в Тбилиси каждый день. Кроме того, представители GAFA приезжает в Аджарию раз в полгода.



По словам мэра Гонашвили, мэрия Хелвачаури выделила GAFA помещение, где у потомков репрессированных берут образцы ДНК.



Чтобы идентифицировать репрессированного, необходимо, чтобы его потомки сдали образцы ДНК. Наиболее значимыми для исследования являются потомки первой линии — дети или братья и сестры, затем идут внуки. Шансы идентификации по ДНК внуков более низкие.



На данном этапе семьи не платят за исследование теста ДНК.



Процедура следующая — потомок репрессированного отправляется в лабораторию судебно-антропологической экспертизы, расположенную в четвертом корпусе Тбилисского государственного медицинского университета (адрес: ул. Важа-Пшавела, 33), где у него с помощью специальных тестов берут образец ДНК. После этого эти образцы ДНК отправляются в Польшу и польские специалисты проводят исследования.



Образец ДНК можно сдать и в Хелвачаури (раз в шесть месяцев). Ассоциация судебной антропологии Грузии – заранее объявляет время и дату прибытия в Хелвачаури. Эти образцы ДНК также отправляются в Польшу для анализа.



«Наша ассоциация работала над открытием пятого захоронения, обнаруженного в Хелвачаури, на территории бывшей военной базы. Мы отправили образцы 28 найденных останков в Польшу, и по ним были идентифицированы три человека.



150 останков, обнаруженных в Хелвачаури в 2019 году, были перевезены в Тбилиси, на базу Тбилисского государственного университета. Осенью 2024 года мы ожидаем, что из Польши приедет группа специалистов и возьмет образцы этих 150 останков здесь, на месте. Польские судебно-медицинские эксперты исследуют эти образцы ДНК.



Очень важно понять одно – не все останки найдены, не все потомки найдены.



Мы не должны давать людям ложные надежды на то, что их скоро опознают. Это может занять год, а процесс поиска десятилетия», — говорит Гонашвили.



По словам президента GAFA, организация проводит исследования захоронений репрессированных на собственные средства.



«В 2021–2022 годах у нас был грант Американской государственной академии наук, но этот грант был рассчитан на привлечение американских специалистов и оплату расходов на их проживание здесь.



Все необходимое в лаборатории мы купили на пожертвования. Поляки нам тоже помогают. В остальном мы работаем за счет своих личных ресурсов», — говорит Мэри Гонашвили.





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