

Сборная Грузии откроет отборочный этап "Евробаскета-2025" матчем с Данией

23.02.2024 11:15





Сегодня, 23 февраля, сборная Грузии по баскетболу проведет первый матч отборочного этапа «Евробаскета-2025» в Дании. Встреча начнется в 21:30 по тбилисскому времени, прямая трансляция будет вестись на первом канале Общественного вещателя и Радио Грузии.



Это будет самый важный матч нашей команды в этой квалификации, ведь именно Дания является прямым конкурентом на пути к финальной стадии. В группе четыре команды: Грузия, Сербия, Финляндия и Дания.



Финляндия является хозяином и гарантированно выйдет из группы, хотя результаты с ней считаются активом для трех остальных команд. В следующий этап выходят три команды из четырех. Учитывая статус принимающей страны, у трех команд есть два квалификационных места. Поскольку Сербия является явным фаворитом, главная задача сборной Грузии – обогнать Данию в группе. Победа в Дании жизненно важна для достижения этой цели.





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