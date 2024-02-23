

Одна из крупнейших публичных библиотек Тбилиси открылась после ремонта

23.02.2024 11:23





Библиотека №6 имени Ладо Асатиани в тбилисском районе Дигоми возобновила работу после ремонта, сообщает пресс-служба столичной мэрии.



Библиотека Ладо Асатиани – одна из крупнейших публичных библиотек грузинской столицы. Она занимает площадь более 400 квадратных метров и входит в ведомство «Союза многофункциональных библиотек Тбилиси».



Ремонт там проводили по проекту архитекторов Зазы Иашвили и Софо Мачавариани.



В здании был проведен капитальный ремонт. Полностью заменены коммуникации, обновлена инфраструктура, оборудование и книжный фонд. Изменилась и планировка библиотеки, пространство стало более открытым и максимально удобным для различных художественных или образовательных проектов. Там появились рабочие зоны, оборудованные стационарными компьютерами. Отдельное пространство организовано для маленьких читателей.



«Эта библиотека находилась в очень тяжелом состоянии. Сегодня вы можете увидеть, насколько приятной стала обстановка в результате реабилитации… Здесь создана подходящая среда для людей всех поколений, которые могут прийти и насладиться этим пространством», — сказал мэр Тбилиси Каха Каладзе, который посетил библиотеку в четверг.



По его словам, столичные власти продолжат реализовывать проекты по восстанавлению библиотек по всему городу.





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