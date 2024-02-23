|
|
|
Одна из крупнейших публичных библиотек Тбилиси открылась после ремонта
23.02.2024 11:23
Библиотека №6 имени Ладо Асатиани в тбилисском районе Дигоми возобновила работу после ремонта, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
Библиотека Ладо Асатиани – одна из крупнейших публичных библиотек грузинской столицы. Она занимает площадь более 400 квадратных метров и входит в ведомство «Союза многофункциональных библиотек Тбилиси».
Ремонт там проводили по проекту архитекторов Зазы Иашвили и Софо Мачавариани.
В здании был проведен капитальный ремонт. Полностью заменены коммуникации, обновлена инфраструктура, оборудование и книжный фонд. Изменилась и планировка библиотеки, пространство стало более открытым и максимально удобным для различных художественных или образовательных проектов. Там появились рабочие зоны, оборудованные стационарными компьютерами. Отдельное пространство организовано для маленьких читателей.
«Эта библиотека находилась в очень тяжелом состоянии. Сегодня вы можете увидеть, насколько приятной стала обстановка в результате реабилитации… Здесь создана подходящая среда для людей всех поколений, которые могут прийти и насладиться этим пространством», — сказал мэр Тбилиси Каха Каладзе, который посетил библиотеку в четверг.
По его словам, столичные власти продолжат реализовывать проекты по восстанавлению библиотек по всему городу.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна