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24 февраля в Тбилиси пройдет акция в поддержку Украины
23.02.2024 11:40
24 февраля, в двухлетнюю годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, в Тбилиси пройдет акция в поддержку Украины под лозунгом «Believe in Ukraine».
В 18:00 часов участники акции соберутся на площади Первой Республики и пройдут шествием в сторону парламента.
Акция организована украинскими активистами в Грузии, к ней присоединяется Грузино-украинская платформа.
Грузино-украинская платформа — неправительственная организация, миссией которой является поддержка украинских общественных групп в Грузии, а также организаций, работающих с украинскими бенефициарами.
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