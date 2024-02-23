

24 февраля в Тбилиси пройдет акция в поддержку Украины

23.02.2024 11:40





24 февраля, в двухлетнюю годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, в Тбилиси пройдет акция в поддержку Украины под лозунгом «Believe in Ukraine».



В 18:00 часов участники акции соберутся на площади Первой Республики и пройдут шествием в сторону парламента.



Акция организована украинскими активистами в Грузии, к ней присоединяется Грузино-украинская платформа.



Грузино-украинская платформа — неправительственная организация, миссией которой является поддержка украинских общественных групп в Грузии, а также организаций, работающих с украинскими бенефициарами.





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