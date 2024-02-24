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Сборная Грузии проиграла Дании в первом матче отборочного турнира Евробаскета-2025
24.02.2024 13:00
Сборная Грузии по баскетболу провела первый матч отборочного этапа Евробаскета-2025 в датском городе Нествед на арене на 3000 мест и проиграла со счетом 69:75.
Свой следующий матч сборная Грузии проведет против Сербии в Тбилиси. Встреча начнется 26 февраля в 21:00.
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