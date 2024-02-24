

В Тбилиси проходит акция в поддержку Украины

24.02.2024 20:55





В связи с двухлетней годовщиной начала войны Россией на Украине в Тбилиси проходит митинг в поддержку Украины Believe in Ukraine (Верьте в Украину).



Организаторами акции являются граждане Украины, проживающие в Грузии. Они прошли шествием от площади Республики к зданию парламента Грузии.



Как рассказала одна из участниц митинга Тамара Вичканова, одна из причин сегодняшнего сбора – почтить память героев, погибших на войне.



«Сегодня мы собрались, чтобы почтить память наших героев, погибших на войне. Мы хотим, чтобы весь мир еще раз обратил на нас внимание, еще раз сказал о том, что происходит в нашей стране вот уже два года», — сказала участница митинга.







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