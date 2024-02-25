

Футбольная женская сборная Грузии победила Северную Македонию в товарищеском матче

25.02.2024 23:20





Женская сборная Грузии провела в Тбилиси товарищеский матч против Северной Македонии.



Команда Ирис Антман разгромила соперника со счетом 3:0. После нулевого по счету первого тайма грузинские девушки уверенно вырвались вперед во втором тайме и в итоге забили в пользу гостей три безответных мяча.



Майко Бебиа открыла счет, а затем Анна Чеминава оформила дубль, чем сборная Грузии убедительно выиграла.



28 февраля сборные Грузии и Северной Македонии проведут еще один товарищеский матч.





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