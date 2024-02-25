Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Футбольная женская сборная Грузии победила Северную Македонию в товарищеском матче


25.02.2024   23:20


Женская сборная Грузии провела в Тбилиси товарищеский матч против Северной Македонии.

Команда Ирис Антман разгромила соперника со счетом 3:0. После нулевого по счету первого тайма грузинские девушки уверенно вырвались вперед во втором тайме и в итоге забили в пользу гостей три безответных мяча.

Майко Бебиа открыла счет, а затем Анна Чеминава оформила дубль, чем сборная Грузии убедительно выиграла.

28 февраля сборные Грузии и Северной Македонии проведут еще один товарищеский матч.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна