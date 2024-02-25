|
|
|
Футбольная женская сборная Грузии победила Северную Македонию в товарищеском матче
25.02.2024 23:20
Женская сборная Грузии провела в Тбилиси товарищеский матч против Северной Македонии.
Команда Ирис Антман разгромила соперника со счетом 3:0. После нулевого по счету первого тайма грузинские девушки уверенно вырвались вперед во втором тайме и в итоге забили в пользу гостей три безответных мяча.
Майко Бебиа открыла счет, а затем Анна Чеминава оформила дубль, чем сборная Грузии убедительно выиграла.
28 февраля сборные Грузии и Северной Македонии проведут еще один товарищеский матч.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна