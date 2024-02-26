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Грузинский чемпион UFC Илья Топурия на матче «Реал Мадрид» представил победный пояс


26.02.2024   10:50


Грузинский чемпион UFC Илья Топурия на матче «Реал Мадрид» представил победный пояс на стадионе Estadio Santiago Bernabéu.

Топурия поприветствовал игроков легендарной футбольной команды, 81 000 болельщиков и символически ударил ногой по футбольному мячу.

Напомним, Топурия стал новым чемпионом UFC — он нокаутировал соперника Александра Волкановски на турнире по смешанным единоборствам UFC 298 в Анахайме (штат Калифорния).

Это — 15-я победа в карьере Ильи без поражений.

C победой Топурия поздравил футбольный клуб «Реал Мадрид».

«Поздравляем испанский спорт с твоим историческим триумфом. Мы гордимся тем, что такой мадридиста, как ты, стал чемпионом мира UFC», — сказано на странице ФК в Instagram.


Источник: SOVA
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