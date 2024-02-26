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Сборная Грузии по баскетболу сыграет с Сербией в отборочном цикле Евробаскета


26.02.2024   10:59


Сегодня, 26 февраля, сборная Грузии по баскетболу проведет второй матч «Евробаскета-2025» против вице-чемпиона мира Сербии. Матч начнется в 21:00 на «Тбилиси Арена».

Напомним, что в первом туре Грузия проиграла Дании со счетом 69:75, а Сербия в Белграде обыграла Финляндию со счетом 77:61. Даже если Финляндия проиграет все шесть матчей отборочного тура, она все равно сыграет на чемпионате Европы в следующем году, поскольку является одним из хозяев турнира.

Из нашей группы, вместе с Финляндией, на «Евробаскет» поедут две лучшие команды. Соответственно, Грузия, Дания и Сербия сыграют по два матча.

Сегодня нашей сборной необходима победа над Сербией, однако, несмотря на солидные потери в составе, гости считаются фаворитами.


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