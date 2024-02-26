

Организация помощи онкологическим больным обратится к премьеру Грузии

26.02.2024 19:51





Сегодня, 26 февраля, у здания канцелярии правительства Грузии, организация «Союз за жизнь» провела пресс-конференцию с просьбой аннулировать годовой лимит в 25 тысяч лари для онкологических больных и полностью профинансировать лечение. Организация также требует от властей Грузии завести на рынок препараты необходимые для лечения онкологии и профинансировать их закупку.



«12 февраля мы направили письмо премьер-министру. После этого с нами связались из Минздрава, и 16 февраля мы провели с ними встречу. Встреча в министерстве оказалась непродуктивной, поскольку ни на один вопрос нам не смогли дать конкретных ответов.



Они не смогли сказать нам, когда эти недостатки будут исправлены. Поэтому сегодня мы снова направим письмо с просьбой встретиться лично с премьер-министром Ираклием Кобахидзе, потому что уверены, что только премьер-министр может нам помочь», — заявила основатель организации «Союз за жизнь» Гванца Апхаидзе.



Выступая на сегодняшней пресс-конференции, Апхаидзе обратилась за помощью ко всем государственным структурам, указав, что онкологические больные в стране не получают полноценных и доступных медицинских услуг.



По ее словам, организация также намерена обратиться в посольства, с просьбой не высылать из других стран онкологических больных граждан, «которым пришлось эмигрировать на последние средства, чтобы выжить», до тех пор пока в Грузии не будет полноценных условий для их лечения.



Основатель организации «Союз за жизнь» анонсировала еще одну акцию — в следующий раз они соберутся 3 марта в 15:00 перед зданием парламента, чтобы выразить свой протест и попытаться донести свой голос до правительства.



Представитель организации «Союз за жизнь» Вано Иорамашвили отмечает, что вся государственная система должна быть ориентирована на спасение человеческой жизни.



«Люди не могли получить лекарства, которые были профинансированы. Проблема в нехватке лекарств, постоянных перерывах и задержках в лечении, что во многих случаях приводит к рецидивам, а это недопустимо. Эта система не рассчитана на жизнь человека, поэтому пациенту должно быть предоставлено полноценное, непрерывное и своевременное лечение», — заявил Иорамашвили.



По его словам, есть люди, которые ждут ответа о финансировании с ноября и декабря, а те, кто получил ответ, физически не могут получить лекарство, поскольку запасы этого лекарства в стране исчерпаны.



«Правительство объявило, что ввезет 13 лекарств, которые будут бесплатными. Эти лекарства не бесплатны, на них распространяется ограничение. Их больше нет в частных аптеках. Если что-то и можно получить, то только на черном рынке, никто не может сказать, насколько это безопасно», — сказал Иорамашвили Netgazeti.



12 февраля организация уже проводила акцию протеста под названием «Хочу жить!» возле канцелярии правительства. По ее итогам основатель организации «Союз за жизнь» Гванца Апхаидзе подала в канцелярию правительства заявление, рассмотрение которого должно было начаться в течение 10 дней, но ответа пока не последовало.





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