

Сборная Грузии по стрельбе из пистолета – чемпион Европы

26.02.2024 20:23





В венгерском городе Дьёр проходит чемпионат Европы по стрельбе из пневматического пистолета на 10 м. На первенстве континента среди юных смешанных пар сборная Грузии впервые в истории завоевала золотую медаль.



Мариам Фродиашвили и Георгий Мумладзе в финале обыграли немецкую пару Селину Беккер и Эдуарда Баумайстера со счетом 17:15 и завоевали титул чемпионов. Третье место заняла пара из Азербайджана.



От Грузии на нынешнем чемпионате Европы выступают Нино Салуквадзе, Лизи Киладзе, Мариам Маршава, Леван Кадагидзе, Цотне Мачавариани, Акакий Мосулишвили, Мариам Фродиашвили, Саломе Фродиашвили, Мариам Абрамишвили, Георгий Мумладзе, Иоаннэ Хварешия и Шота Сумбадзе.







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