

«Женщины-беженки выступают за мирное разрешение конфликта» — исследование

28.02.2024 11:46





Структура Организации Объединенных Наций «ООН-женщины» опубликовала новое исследование [проведенное в 2023 году] под названием «Взгляды и отношение женщин-беженок к трансформации конфликтов, примирению и миростроительству».



Исследование также предлагает альтернативные решения и рекомендации для содействия трансформации конфликта, мирному разрешению конфликтов и мерам укрепления доверия в Грузии.



Как указано в исследовании, 55% опрошенных женщины заявили, что разрешить конфликт мирным путем поможет налаживание дружеских связей среди молодежи, в том числе между молодыми женщинами, 53% считают, что разрешению конфликта будет способствовать упрощение передвижения на территории Абхазии и Цхинвали/Южной Осетии.



В документе также отмечается, что женщины из числа вынужденных переселенцев, особенно молодые, выражают заинтересованность в участии в деятельности способствующей мирному разрешению конфликта, они также желают участвовать в грузино-абхазском или грузино-осетинском диалогах.



По данным исследования, 87% вынужденных переселенцев проживающих в Грузии считают, что конфликт должен быть решен мирным путем, 88% выступают за примирение с населением Абхазии, а 85% — с населением Цхинвали/Южной Осетии.



«Среди 228 951 внутренне перемещенных лиц, проживающего на территории, контролируемой центральным правительством Грузии, 100 628 составляют женщины, хотя их равное, полное и эффективное участие в процессах мира, безопасности и примирения остается проблемой», — говорится в исследовании.





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