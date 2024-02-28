

Активисты в Тбилиси призвали власти РФ найти похищенную Седу Сулейманову

28.02.2024 11:54





Во вторник, 27 февраля, у секции интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси прошла акция в поддержку Седы Сулеймановой — уроженки Чечни, которую похитили из Петербурга в августе 2023 года. Об этом сообщает телеграм-канал RusNews.



Активисты потребовали от властей России найти Сулейманову. Они держали плакаты «Свободу Седе», «Нет убийствам чести!», «Где Седа?».



Цель массового пикета – выражение солидарности. Ситуация, когда женщина может исчезнуть вызывает тревогу, рассказала одна из активисток.



«Мы хотим, чтобы люди узнали о Седе. Она символ для меня, потому что нельзя забывать о женщинах, которые пропали. Они не должны оставаться в тени. Нужно помнить о них и напоминать об этом другим», – цитирует ее телеграм-канал.





В акции участвовали 12 человек – они раздавали прохожим листовки с информацией о Сулеймановой, передает телеграм-канал Paper Kartuli. Рядом дежурили около 10 полицейских.



26-летнюю Седу Сулейманову похитили из Санкт-Петербурга в августе этого года ее родственники. Они нашли ее с помощью силовиков из Чечни. Семья девушки воспользовались уже проверенной схемой: они обвинили Сулейманову в краже и «по закону» ее увезли якобы для допроса, рассказывает сайт Кавказ.Реалии.



Ранее в прокуратуре Санкт-Петербурга заявили, что девушка добровольно поехала в Грозный на допрос, а потом по собственному желанию осталась у семьи. По словам правозащитников и нескольких свидетелей, она уже может быть уже мертва.



Сотрудники прокуратуры в своем ответе не упомянули силовиков из Чечни, как и само задержание девушки, рассказали в кризисном центре «СК SOS» со ссылкой на полученный документ. В ведомстве подтвердили, что доказательств причастности Сулеймановой к некой краже, на основании которой ее и вызвали на допрос, нет. При этом проверка якобы показала, что никакие «меры пресечения либо процессуального принуждения, в том числе задержание и привод», якобы не применялись.



Седа не выходит на связь уже более 150 дней. В сентябре уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев опубликовал видео со встречи с Сулеймановой, на этой записи она не говорит ни слова; с тех пор новой информации о девушке не поступало.



Информацию о возможном убийстве Сулеймановой сотрудники «СК SOS» получили в начале февраля от двух независимых источников в Чечне.



Жених Седы Станислав Кудрявцев принял ислам и заявил, что намерен бороться за невесту и хочет встретиться с ее семьей, чтобы договориться о свадьбе и решить вопрос мирным путем. В интервью сайту Кавказ.Реалии он рассказал, как начались его отношения со сбежавшей от семьи чеченкой, на чем основано его решение принять ислам и почему он чувствует себя виноватым.





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