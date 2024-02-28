

Все билеты на матч Грузия-Люксембург в Тбилиси были проданы менее чем за сутки

28.02.2024 15:25





Все билеты на матч Грузия-Люксембург в Тбилиси были проданы менее чем за сутки, сообщила Федерация футбола.

Команды встретятся 21 марта в Тбилиси в рамках полуфинала плей-офф Лиги наций на стадионе «Динамо Арена».

Билеты продавались в онлайн-режиме.



Сайт продажи билетов Tkt.ge сообщил, что в момент начала продаж было зафиксировано рекордное число запросов: 2 миллиона в минуту.



Из-за перегрузки начало продаж билетов было задержано на 45 минут. Tkt.ge приносит извинения за причиненные неудобства.



В заявлении компании также указано, что впервые билеты продавались с указанием персональных данных покупателей на каждом, чтобы ограничить возможности для перекупщиков, но из-за этого выросло время оформления покупки.



Пользователи, которым удалось купить билеты, пишут, что им пришлось провести в онлайн-очереди несколько часов.







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