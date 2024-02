В Грузии планируется проведение «путинского форума»

В пространстве Pullman Axis Towers в Тбилиси 6-7 марта планируют провести форум об искусственном интеллекте в бизнесе и науке OpenTalks. Эту конференцию спонсирует центр «Сколково», созданный по инициативе Дмитрия Медведева, написал Tbilisi Life. Это вызвало возмущение части грузинского общества в фейсбуке, мероприятие прозвали «путинским форумом».



Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что государство не может вмешиваться в подобные мероприятия, если они не проводятся в обход санкций. «Неприемлемо предположение, что подобные мероприятия могут рассматриваться как инструмент для увеличение влияния [России в Грузии]», — сказал он.



Форум OpenTalks пройдет в формате «открытой» конференции. «Мы объявляем открытый сall for papers and proposals (сбор заявок на доклады) для всех желающих. Лучшие доклады и панельные секции отбираются Программным комитетом и из них, а также из приглашенных спикеров, формируется программа», — пишут организаторы.



На форуме в Тбилиси планируют выступить представители российских организаций «Яндекс» и «Сколтех», а также зарубежных — Deepmind, London Institute for Mathematical Sciences и Constructor University.





