

Организатор OpenTalks: «Сколково» не имеет никакого отношения к конференции в Тбилиси

28.02.2024 20:32





Организатор OpenTalks — форума, который с 2010 по 2023 годы сотрудничал со «Сколково», Игорь Пивоваров заявил, что конференция, которая пройдет в Тбилиси 6-7 марта, не имеет никакого отношения к инновационному центру, основанному по инициативе президента РФ Владимира Путина, сообщает Paper Kartuli.



Пивоваров отмечает, что «путинский» центр «пару раз» был партнером конференций.



« «Сколково» пару раз было партнером конференции и представляло там свои стартапы в 2019-2020 годах», — так Пивоваров пояснил наличие инновационного центра в списке спонсоров проекта.



В 2024 году партнерами OpenTalks, по его словам, стали российские компании X5 Tech (основной цифровой партнер торговых сетей и бизнесов X5 Group), «Яков и Партнеры» (консалтинговая фирма, ранее McKinsey в России), а также «Лаборатория Касперского» и другие.



Добавим, что 26 апреля 2022 года Польша ввела санкции против «Лаборатории Касперского», а также против самого Евгения Касперского. Меры предусматривают замораживание активов и финансовых операций, компания под санкциями больше не может принимать участие в госконтрактах.



Санкции в отношении «Касперского» продлила и Украина.



США внесли, в свою очередь, также в 2022 году, внесли «Лабораторию» в список компаний, которые могут представлять угрозу национальной безопасности. В начале октября 2023 года запрет на установку на правительственные устройства продуктов «Лаборатории Касперского» ввела Канада.



Организатор конференции подчеркивает, что на форуме не будет «никакой политики», а с 2023 года форум проводится не в России.



«Если вы все еще думаете, что эта конференция прогосударственная — задумайтесь над тем, почему она в 2023 году прошла в Ереване в American University of Armenia, а не, скажем, в Российско-армянском университете?» — отметил организатор форума.



Пивоваров настаивает на том, что OpenTalks — частный независимый форум.



«Никаких государственных денег ни разу не брали, вся конференция проводится только на деньги партнеров и участников. <…> Все компании, указанные в скриншоте, в разные годы были партнерами конференции. Это история, она такая. Были и «Сбер», и «Яндекс», а еще были NVIDIA, IBM, Samsung, Microsoft, Philips, Huawei и множество других компаний», — ответил он.



Также он заявил, что «технологической конференции такого уровня в Грузии не было уже много лет» и «такая конференция дает мощный импульс к развитию местных компаний и толчок к развитию технологий».



Напомним, в Тбилиси 6-7 марта состоится форум OpenTalks.AI. Среди спонсоров и партнеров конференции с 2018 по 2023 годы — центр «Сколково», который позиционирует себя как некоммерческая организация. Он создан в 2010 году по инициативе президента РФ Владимира Путина.



Кроме того, среди спонсоров — санкционированные российские банки и компании: российский санкционированный VTB-Банк, российский оператор МТС (при этом публичное акционерное общество МТС Банк находится под санкциями), санкционированный «СберБанк», «МегаФон», который находится под санкциями США, российская технологическая группа Yandex, попавший под санкции Канады «Ростелеком» и другие.



Отметим, «Сколково» выдает гранты и финансирует, например, проект «Сириус» в Сочи, рядом с оккупированной Абхазией. Кстати именно там, на территории «Сириуса», пройдет «Всемирный фестиваль молодежи», куда из Грузии отправятся 40 делегатов пророссийского толка.



Ранее российский инновационный центр «Cколково» возглавлял экс-вице-премьер Геннадий Дворкович. Он занимал пост сопредседателя, а потом и председателя фонда с мая 2018 года. После полномасштабного вторжения РФ в Украину Дворкович осудил действия Кремля в интервью изданию Mother Jones.



Один из руководителей «Единой России» Андрей Турчак (тоже попал под санкции) потребовал наказать Дворковича за его высказывания против войны РФ в Украине, уволив его из фонда «Сколково».



Источник: SOVA

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