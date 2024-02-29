

Бакуриани примет чемпионат Европы по волейболу на снегу

29.02.2024 12:36





1-3 марта Бакуриани впервые в истории примет чемпионат Европы по волейболу на снегу.



В турнире примут участие спортсмены, представляющие Италию, Польшу, Турцию, Чехию, Болгарию, Румынию, Молдову и Армению. За первое место будут бороться и грузинские волейболисты. Соревнование пройдет между мужчинами и женщинами.



Волейбол на снегу — это зимний командный вид спорта, в который играют две команды по три игрока на снежной площадке. В 2015 году Конфедерация европейского волейбола (CEV) включила волейбол на снегу в список официального вида спорта. Чемпионат Европы пройдет на территории отеля «Кристалл».







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