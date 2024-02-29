|
|
|
Бакуриани примет чемпионат Европы по волейболу на снегу
29.02.2024 12:36
1-3 марта Бакуриани впервые в истории примет чемпионат Европы по волейболу на снегу.
В турнире примут участие спортсмены, представляющие Италию, Польшу, Турцию, Чехию, Болгарию, Румынию, Молдову и Армению. За первое место будут бороться и грузинские волейболисты. Соревнование пройдет между мужчинами и женщинами.
Волейбол на снегу — это зимний командный вид спорта, в который играют две команды по три игрока на снежной площадке. В 2015 году Конфедерация европейского волейбола (CEV) включила волейбол на снегу в список официального вида спорта. Чемпионат Европы пройдет на территории отеля «Кристалл».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна