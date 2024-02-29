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Семьям, проживающим в шести районах Тбилиси, узаконили жилые площади
29.02.2024 13:48
Мэр столицы Каха Каладзе вручил свидетельства о праве собственности семьям, проживающим в разных районах Тбилиси.
По информации мэрии Тбилиси, на этот раз по символической цене в 1 лари были узаконены жилые площади для 40 семей, проживающих в районах Надзаладеви, Глдани, Дидубе, Чугурети, Самгори и Сабуртало. Это те семьи, долгое время проживавшие на жилых площадях, которые долго не могли узаконить.
«Мы уже удовлетворили площадями около 3000 семей. Это весьма успешная программа, и мы продолжим этот процесс. Призываю всех тех людей, которые столкнулись с упомянутой проблемой, обязательно обратиться в свою районную управу (гамгеоба) и наши сотрудники помогут, разъяснят, какие документы необходимо собрать для легализации жилой площади. Этой программой мы осчастливим еще больше людей», — заявил Каха Каладзе.
Вместе с мэром Тбилиси на мероприятии присутствовали глава Агентства по управлению имуществом Ираклий Таварткиладзе, гамгебели данных районов, а также депутаты парламента Грузии и сакребуло Тбилиси.
По информации мэрии, процесс передачи в собственность жилых площадей, которые годами не были узаконены, начался в 2017 году по инициативе Кахи Каладзе. В столичную мэрию поданы сотни заявок от желающих узаконить свои площади, которые поэтапно рассматриваются и утверждаются.
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