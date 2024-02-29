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Бакалавриат по бизнес-администрированию может стать трехлетним


29.02.2024   20:36


Согласно решению министра образования, науки и молодежи Грузии, университетам Грузии предоставлена возможность сделать программу бакалавриата по направлению бизнес-администрирование трехлетней вместо четырехлетней.

Соответствующее изменение внесено приказом министра образования от 30 сентября 2019 года.

До сих пор возможность реализации трехлетней программы бакалавриата была доступна только в сфере искусства.

Новый приказ Георгия Амилахвари уже вступил в силу.


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