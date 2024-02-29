

Бакалавриат по бизнес-администрированию может стать трехлетним

29.02.2024 20:36





Согласно решению министра образования, науки и молодежи Грузии, университетам Грузии предоставлена возможность сделать программу бакалавриата по направлению бизнес-администрирование трехлетней вместо четырехлетней.



Соответствующее изменение внесено приказом министра образования от 30 сентября 2019 года.



До сих пор возможность реализации трехлетней программы бакалавриата была доступна только в сфере искусства.



Новый приказ Георгия Амилахвари уже вступил в силу.





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