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Бакалавриат по бизнес-администрированию может стать трехлетним
29.02.2024 20:36
Согласно решению министра образования, науки и молодежи Грузии, университетам Грузии предоставлена возможность сделать программу бакалавриата по направлению бизнес-администрирование трехлетней вместо четырехлетней.
Соответствующее изменение внесено приказом министра образования от 30 сентября 2019 года.
До сих пор возможность реализации трехлетней программы бакалавриата была доступна только в сфере искусства.
Новый приказ Георгия Амилахвари уже вступил в силу.
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