

Митрополит Урбниси и Руиси призывает к освобождению Саакашвили

01.03.2024 16:02





К требованию освобождения третьего президента Грузии Михаила Саакашвили присоединяется митрополит Урбниси и Руиси владыка Иоб. Кадры, датированные 8 февраля, с заявлением священнослужителя распространяет телекомпания Pirveli.



«Польза, которую получила церковь во время правления Михаила Саакашвили, она не получала ни при каком другом правительстве. Он сделал очень много. Поэтому было бы хорошо во всех отношениях, и для имиджа Грузии, если бы мы закончили это заключение и этот вопрос должен быть поднят – чтобы наш президент Михаил Саакашвили был освобожден, даже если он уедет за границу».



Напомним, что в феврале в отчет за 2023 год о реализации общей внешней политики и политики безопасности Европарламента были внесены изменения касающиеся экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. В частности, в пункт, в котором говорится о предоставлении Грузии статуса кандидата, внесена следующая поправка:



«Европарламент повторяет призыв освободить по гуманитарному признаку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и призывает президента Саломе Зурабишвили воспользоваться конституционным правом и помиловать его, что поможет сокращению политической поляризации в стране».





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