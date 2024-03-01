

Начат сбор подписей под петицией за доступную среду для людей с ограниченными возможностями

01.03.2024 18:21





Несмотря на то, что на создание адаптированной среды из бюджета тратятся миллионы, в действительности такие зоны для людей с ограниченными возможностями не отвечают необходимому уровню безопасности. Кроме того, государство не может обеспечить соответствующий контроль над тем, чтобы человек с ограниченными возможностями мог беспрепятственно передвигаться, пользоваться местом для парковки или остановкой и т.п.





Граждане просят Верховный совет АР Аджарии проявить интерес к этой проблеме. Клуб гражданского просвещения «Темидам» государственной школы №1 села Салибаури Хелвачаурского муниципалитета зарегистрировал соответствующее обращение к Верховному Совету АР Аджарии.



«Наше государство пытается создать инклюзивную среду, заботиться о благополучии и безопасности граждан. Тем не менее, безопасное передвижение людей с ограниченными возможностями и создание адаптированной среды остаются большой проблемой в стране», — указано в обращении.



По словам его автором, проблема доступности адаптированной среды в стране напрямую связана с ограничением реализации прав инвалидов.



«Слепым и/или слабовидящим людям сложно безопасно передвигаться по улице без сопровождающих лиц. Некоторым из них были выданы трости для слепых. Однако, несмотря на это, в нашей стране тактильные плитки не устанавливаются таким образом, чтобы облегчить их безопасное передвижение. Во многих районах и улицах эта плитка повреждена или вообще отсутствует», — говорится в петиции.



Студенты предлагают Верховному совету способы решения проблемы, по их мнению необходимо сфокусироваться на помощи в ориентации и передвижении.



«Тактильные плитки следует размещать последовательно на дорожках, чтобы направлять слепых и/или слабовидящих.



Желательно выделить ключевые зоны: пешеходные переходы, участки дорог движения общественного транспорта, коммерческие площади, правительственные здания и места отдыха», — указано в обращении.



При этом они отмечают, что регулярно, должен проводиться мониторинг и поврежденная плитка должна заменяться новой.



Авторы петиции также обратили внимание на необходимость проведения информационной кампании. Они просят периодически организовывать информационную кампанию по информированию населения: «Содействуем безопасному передвижению сограждан», чтобы граждане понимали важность тактильной плитки в процессе безопасного передвижения слепых и/или слабовидящих людей.



Инга Мосидзе зарегистрировала петицию в Верховном совете 9 февраля 2024 года. Петиция уже собрала 202 подписи.



Юридическая служба Верховного Совета сочла юридически правильным ходатайство о создании безопасной и инклюзивной среды для слепых и слабовидящих людей. Сбор подписей под петицией продолжается.





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