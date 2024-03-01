

В Тбилиси вывесили петицию с требованием исключить Россию из ООН

01.03.2024 21:13





Сегодня в Тбилиси на Мосту Мира украинцы и их грузинские друзья и вывесили большой баннер, с QR-кодом на текст международной петиции с требованием исключить Россию из ООН.



«Заставьте Россию заплатить за все



1991 – Молдова



1994 – 1996 гг.; 1999-2009 – Чечня.



1991 – 1993 гг.; 2004 г.; 2008 – Грузия



С 2014 года по настоящее время — Украина», — написано на баннере.



Организатором этой акции в Грузии стала Лина, приехавшая в Грузию из Киева всего на несколько дней.



«Я обычный волонтер. Совершенно обычная украинка. Однако я думаю, что сейчас обычные украинки вдруг стали совершенно необыкновенными. Я приехал из Киева на неделю как турист, думала, отдохну. Но в моей стране идет война и я поняла, что я не могу отдыхать», — рассказала Лина Netgazeti.



Она пояснила, что подписать петицию можно, зайдя на специальный сайт. «Если мы соберем миллион голосов, на нас обратят внимание. «Мне очень хочется верить, что Россию исключат не только из ООН, но и из всего цивилизованного мира.<…>



Спасибо Грузии, спасибо всем грузинам и не грузинам, живущим на этой прекрасной земле. Потому что никто не понимает нашу боль лучше вас. Спасибо! Слава Украине, слава Грузии», — заявила Лина, которая возвращается в Киев завтра, 2 марта.



На данный момент петицию подписали около 400 000 человек.



«Сейчас у нас есть исторический шанс положить конец величайшему фарсу в истории международной политики – незаконному членству России в ООН. ООН должна быть освобождена от России, потому что право вето не должно равняться праву убивать!» — говорится в петиции.



Авторы петиции пишут, что, без признания незаконного присутствия России в ООН и соответственно в Совете Безопасности ООН осуждение российских военных преступников, репарации и компенсации Украине (даже в случае смены режима в России) будут зависеть от доброй воли России, а не определяться легитимной судебной процедурой.



Также удаление РФ из ООН предоставит Украине возможность воспользоваться законными механизмами получения замороженных средств России, по образцу Кувейта 1991 года.



Кроме того авторы петиции заявляют, что Россия не имеет права находиться в ООН и является единственной страной, не прошедшей процедуру вступления в ООН. Согласно статье 23 Устава ООН, Советский Союз все еще существует, а Россия в Уставе даже не упоминается.



«Мы просим Антониу Гутерреша и ООН предоставить документы, удостоверяющие основания членства Российской Федерации в ООН. В случае отсутствия таких документов мы требуем прекратить фиктивное членство Российской Федерации в ООН», — указано в петиции.





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