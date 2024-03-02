

Сборная Грузии по регби вышла в финал Чемпионата Европы

02.03.2024 19:47





В полуфинале чемпионата Европы по регби сборная Грузии одержала победу над Румынией и сыграет в финале.



«Борджгалоснеби» выиграли Кубок Антимоза Ивериели и получили путевку на чемпионат Европы по регби.



Сборная Грузии одержала победу над Румынией со счетом 43:5.



Финальный матч чемпионата Европы по регби пройдет 17 марта в Париже.





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