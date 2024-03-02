Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Сборная Грузии по регби вышла в финал Чемпионата Европы


02.03.2024   19:47


В полуфинале чемпионата Европы по регби сборная Грузии одержала победу над Румынией и сыграет в финале.

«Борджгалоснеби» выиграли Кубок Антимоза Ивериели и получили путевку на чемпионат Европы по регби.

Сборная Грузии одержала победу над Румынией со счетом 43:5.

Финальный матч чемпионата Европы по регби пройдет 17 марта в Париже.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна