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Сборная Грузии по регби вышла в финал Чемпионата Европы
02.03.2024 19:47
В полуфинале чемпионата Европы по регби сборная Грузии одержала победу над Румынией и сыграет в финале.
«Борджгалоснеби» выиграли Кубок Антимоза Ивериели и получили путевку на чемпионат Европы по регби.
Сборная Грузии одержала победу над Румынией со счетом 43:5.
Финальный матч чемпионата Европы по регби пройдет 17 марта в Париже.
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