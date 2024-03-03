

Военнослужащие поздравили матерей героев с 3 марта

03.03.2024 12:44





Военнослужащие Сил обороны Грузии поздравили матерей солдат, погибших за территориальную целостность и при выполнении миротворческой миссии, с Днем матери 3 марта.



По информации Минобороны, военнослужащие посетили семьи погибших солдат во всех городах и селах Грузии. На День матери родителям героев были вручены букеты и поздравительные открытки от министра обороны Грузии.



Солдаты еще раз вспомнили о самоотверженности своих товарищей и их вкладе перед страной.







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