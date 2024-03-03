|
|
|
Военнослужащие поздравили матерей героев с 3 марта
03.03.2024 12:44
Военнослужащие Сил обороны Грузии поздравили матерей солдат, погибших за территориальную целостность и при выполнении миротворческой миссии, с Днем матери 3 марта.
По информации Минобороны, военнослужащие посетили семьи погибших солдат во всех городах и селах Грузии. На День матери родителям героев были вручены букеты и поздравительные открытки от министра обороны Грузии.
Солдаты еще раз вспомнили о самоотверженности своих товарищей и их вкладе перед страной.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна