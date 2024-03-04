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Началась регистрация на Единые национальные экзамены 2024 года
04.03.2024 11:40
Началась регистрация на Единые национальные экзамены 2024 года. По информации Национального центра экзаменов и оценок, регистрация началась сегодня в 10:00 и продлится до 18:00 4 апреля.
Регистрация проходит только в электронном виде на сайте Национального центра оценки и экзаменов online.naec.ge.
По данным Национального центра экзаменов и оценок, в этом году процесс регистрации абитуриентов пройдет в несколько этапов:
На первом этапе абитуриент обязан заполнить личные данные, выбрать город для сдачи экзамена, сдаваемые предметы и, при необходимости, отметить особое условие; абитуриенты могут поменять или добавить предмет, а также изменить язык сдачи экзаменов до 18:00 15 апреля;
Экзаменуемые будут иметь возможность внести изменения в перечень образовательных программ до 18:00, на следующий день после публикации результатов апелляции.
Перед регистрацией абитуриенты должны ознакомиться с электронным сборником «Справочник для абитуриентов», опубликованном на сайте центра. Здесь представлена детальная информация, связанная с экзаменами: это новшества, список образовательных программ, часто задаваемые вопросы и важные темы, касающиеся экзаменационного процесса.
Стоимость участия в ЕНЭ составляет 10 лари за один экзамен.
Чтобы стать студентом, в Грузии необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык и один по выбору (литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование). Отмененный с 2020 года предмет «Общие навыки» абитуриенты будут сдавать только в том случае, если этого потребует тот или иной университет.
Экзаменационные центры будут функционировать в Тбилиси, Батуми, Зугдиди, Кутаиси, Поти, Ахалцихе, Гори, Озургети, Рустави, Телави, Хуло и Амбролаури.
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