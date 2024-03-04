

Кварацхелия признан лучшим игроком матча «Наполи» – «Ювентус»

04.03.2024 12:14





Хвича Кварацхелия был признан лучшим игроком (MVP) матча между «Наполи» и «Ювентусом» чемпионата Италии.



При этом два аналитических спортивных сайта Flashscore и Whoscored поставили грузину лучшую оценку в обеих командах — 7,7 и 8,0 балла (по 10-балльной системе).



Sofascore также оценил игру Хвичи в 8,0 баллов, но не изменил традиции последнего времени и не отдал единоличное первое место грузинскому футболисту — он признал его лучшим вместе с нападающим «Ювентуса» Федерико Кьезой, забившим гол в ворота «Наполи» в конце матча.



Нападающий сборной Грузии открыл счет на 42-й минуте матча «Наполи» – «Ювентус» и помог команде одержать победу (2:1). На счету Кварацхелия в текущем сезоне 9 голов и 4 результативные передачи.





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