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Кварацхелия признан лучшим игроком матча «Наполи» – «Ювентус»


04.03.2024   12:14


Хвича Кварацхелия был признан лучшим игроком (MVP) матча между «Наполи» и «Ювентусом» чемпионата Италии.

При этом два аналитических спортивных сайта Flashscore и Whoscored поставили грузину лучшую оценку в обеих командах — 7,7 и 8,0 балла (по 10-балльной системе).

Sofascore также оценил игру Хвичи в 8,0 баллов, но не изменил традиции последнего времени и не отдал единоличное первое место грузинскому футболисту — он признал его лучшим вместе с нападающим «Ювентуса» Федерико Кьезой, забившим гол в ворота «Наполи» в конце матча.

Нападающий сборной Грузии открыл счет на 42-й минуте матча «Наполи» – «Ювентус» и помог команде одержать победу (2:1). На счету Кварацхелия в текущем сезоне 9 голов и 4 результативные передачи.


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