

В Тбилиси пройдет акция молчания в память о жертвах теракта в Одессе

04.03.2024 15:50





В Тбилиси 5 марта в 19:30 часов у здания парламента пройдет акция молчания в память о жертвах теракта в Одессе, который произошел в ночь на утро 2 марта.



«2 марта акт терроризма забрал у нас еще пятеро маленьких детей, пять судеб, которые никогда уже не сбудутся. Тимофею было всего 4 месяца.

Лизе — 7, Марку — три года, Злате — 8, а Сергею, тело которого нашли в пижаме под одеялом — 9.



Мы никогда не узнаем и судьбы 523 детей чьи жизни забрала россия, нанося ракетные удары по Украине. Война нашла их там, где они должны быть в безопасности, смотреть мультики, переживать, что завтра будет в саду или школе, и мирно спать — дома», — отмечают организаторы «Украинские активисты в Грузии» (ukrainian_activists_in_georgia).



В заявлении также есть отсылка к гибели лидера российской оппозиции Алексея Навального.



«Пока весь мир обеспокоен смертью одного мужчины в тюрьме и тысячи россиян оплакивают жизнь того, кто презирал и Украину и Грузию, наши сердца каждый день разрывают новости о смерти тех, кто взрослым так и не станет.



Приходите, если терять детей — это то, на что вы не готовы закрыть глаза и к чему не собираетесь привыкать», — говорится в заявлении организаторов.



Напомним, утром 2 марта Россия нанесла удар по Одессе при помощи беспилотников, в результате чего был частично разрушен многоэтажный жилой дом.





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