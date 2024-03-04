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Скончался бывший министр госбезопасности Грузии Джемал Гахокидзе
04.03.2024 20:09
Бывший министр госбезопасности Грузии Джемал Гахокидзе скончался в возрасте 73 лет.
Он был министром госбезопасности в период правления Эдуарда Шеварднадзе, в 1997-1998 годах.
Гахокидзе подал в отставку после так называемого «сенакского мятежа» — попытки восстания в октябре 1998 года группы офицеров во главе с подполковником Акакием Элиава, сторонником первого президента Звиада Гамсахурдия.
Тогда мятежники на танках и БМД заявили своей целью Тбилиси. Они перекрыли дорогу на Поти, требуя отставки президента Шеварднадзе. Гахокидзе, который прибыл на переговоры, взяли в заложники, и колонна двинулась на Кутаиси. Но в итоге мятеж был подавлен правительственными войсками менее чем за сутки: часть повстанцев сдались, министра освободили. Элиава с ближайшим окружением потом скрывался в лесах, он был убит во время спецоперации МВД в Зестафони через полтора года. События тех лет оставили множество вопросов, и часть ответов ушли вместе с Джемалом Гахокидзе.
Главой департамента внешней разведки тогда был Авто Иоселиани — он заявил, что неоднократно докладывал министру о «подозрительных связях» Акакия Элиава, но Гахокидзе не отреагировал.
После отставки с поста министра, с 1999 по 2004 год, Гахокидзе занимал пост замсекретаря Совета национальной безопасности. После «революции роз» в течение года был судьей Верховного суда. В последнее время он занимался преподавательской деятельностью.
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