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Большинство граждан Грузии остается политически неопределившимся - NDI
05.03.2024 13:53
Большинство граждан Грузии остаются политически неопределившимися – об этом свидетельствуют результаты опроса Национального демократического института по международным вопросам (NDI), опубликованные в декабре 2023 года.
Отвечая на вопрос «Какая политическая партия вам близка?», 19% сказали, что это ныне правящая «Грузинская мечта», 4% – «Единое национальное движение», другие партии выбрали 12%. Число неопределившихся составило 47%, отказались отвечать 13%, а 6% ответили «не знаю».
В ноябре результаты опроса общественного мнения опубликовал Международный республиканский институт США (IRI). Согласно этим данным, правящая «Грузинская мечта» получила бы на выборах 25% голосов, а «Единое национальное движение» (ЕНД) – 13%.
Парламентские выборы состоятся в Грузии 26 октября 2024 года.
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