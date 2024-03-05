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Грузинский чемпион UFC Топурия откроет матч сборных Грузии и Люксембурга
05.03.2024 15:04
Грузинский чемпион UFC в полулегком весе Илья Топурия 21 марта откроет матч сборных Грузии и Люксембурга.
Топурия выступит на стадионе Dinamo перед полуфиналом плей-офф Еuro-2024 с победным поясом.
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Ранее свой победный пояс грузинский спортсмен представил на матче «Реал Мадрид» на стадионе Estadio Santiago Bernabéu.
Отметим, Илья Топурия живет в Испании. После победы он получил от премьер-министра Испании гражданство страны проживания.
Спортсмен женат на этнической испанке, воспитывает сына Уго. Семья ждет пополнения — дочь.
Напомним, Топурия стал новым чемпионом UFC — он нокаутировал соперника Александра Волкановски на турнире по смешанным единоборствам UFC 298 в Анахайме (штат Калифорния).
Это — 15-я победа в карьере Ильи без поражений. C победой Топурия поздравил футбольный клуб «Реал Мадрид».
«Поздравляем испанский спорт с твоим историческим триумфом. Мы гордимся тем, что такой мадридиста, как ты, стал чемпионом мира UFC», — сказано на странице ФК в Instagram.
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