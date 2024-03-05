

Грузинский чемпион UFC Топурия откроет матч сборных Грузии и Люксембурга

05.03.2024 15:04





Грузинский чемпион UFC в полулегком весе Илья Топурия 21 марта откроет матч сборных Грузии и Люксембурга.



Топурия выступит на стадионе Dinamo перед полуфиналом плей-офф Еuro-2024 с победным поясом.



image 1 новости UFC, грузинский спортсмен, Грузия-Испания, Динамо Арена, Люксембург, футбольный матч, чемпион



Ранее свой победный пояс грузинский спортсмен представил на матче «Реал Мадрид» на стадионе Estadio Santiago Bernabéu.



Отметим, Илья Топурия живет в Испании. После победы он получил от премьер-министра Испании гражданство страны проживания.



Спортсмен женат на этнической испанке, воспитывает сына Уго. Семья ждет пополнения — дочь.



Напомним, Топурия стал новым чемпионом UFC — он нокаутировал соперника Александра Волкановски на турнире по смешанным единоборствам UFC 298 в Анахайме (штат Калифорния).



Это — 15-я победа в карьере Ильи без поражений. C победой Топурия поздравил футбольный клуб «Реал Мадрид».



«Поздравляем испанский спорт с твоим историческим триумфом. Мы гордимся тем, что такой мадридиста, как ты, стал чемпионом мира UFC», — сказано на странице ФК в Instagram.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





