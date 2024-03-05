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Объявлен прием на бесплатный курс по изучению языка жестов
05.03.2024 15:13
Специалисты по языку жестов необходимы во всех государственных секторах: в судах и полицейских участках, социальных агентствах и общественных вещательных компаниях. Тем не менее, не во всех вышеперечисленных организациях и ведомствах есть сурдопереводчики.
Всего в Грузии разрегистрирован 51 специалист по языку жестов, в Аджарии их только трое.
Нехватка сурдопереводчиков является большой проблемой для лишенных слуха людей, в Грузии нет прецедента обучения в высших учебных заведениях глухих и слабослышащих.
«Альянс женщин-инвалидов» предлагает пятимесячный бесплатный курс для желающих выучить язык жестов и заинтересованных в обеспечении коммуникации глухих и слабослышащих в государственных и образовательных учреждениях, а также СМИ.
В течение пятимесячного курса 3 месяца будут посвящены теоретическим занятиям, а 2 – практическим занятиям. Обучение будет проводиться гибридным или очным методом, в зависимости от потребностей участников группы. По окончании курса будет выдан соответствующий сертификат.
Для регистрации на курс абитуриентам необходимо заполнить форму заявки по этой ссылке.
Глава Альянса женщин-инвалидов Деа Еремашвили говорит, что абитуриентки, отобранные на 5-месячный курс, будут изучать не только язык жестов, но и общение с людьми с ограниченными возможностями, ведь этикет в процессе взаимодействия имеет большое значение.
«Среди претендентов на курс предпочтение будет отдано женщинам, так как мы планируем курс в рамках проекта «Альянс женщин-инвалидов», — говорит Деа Еремашвили.
Специалист Гуло Амаглобели будут учить заинтересованных языку жестов. У Гуло другая профессия, но, по ее словам, но она решила бросить другую работу и сделать язык жестов своей профессией.
Гуло теперь переводит выпуски новостей Общественного вещателя Аджарии для людей с нарушениями слуха:
«Пока у нас нет специалистов по жестовому языку, мы переводим только новостные программы на телерадиокомпании, хотя глухих людей интересует все: они хотят, чтобы были доступны переводы фильмов, различных программ, дебатов, ток-шоу, спектаклей.
Отсутствие специалистов по жестовому языку является причиной того, что глухие находятся в информационном вакууме. Мы сможем вытащить их из этого вакуума, если нас будет много. В Аджарии очень много глухих, у них нет доступа к специальной школе, у нас в Аджарии такой школы нет. Они не могут выучить язык жестов и, следовательно, не могут получить образование», — говорит Гуло Амаглобели.
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