

Мать премьер-министра Грузии выиграла спор против TV Pirveli в апелляционном суде

05.03.2024 16:37





Апелляционный суд оставил в силе решение Тбилисского городского суда по спору между матерью Ираклия Кобахидзе Тамар Заалишвили и телеканалом TV Pirveli.



По информации телекомпании, решение принял судья Отар Сичинава.



Как заявил после судебного заседания юрист TV Pirveli Торнике Мигинеишвили, суд в очередной раз незаконно ограничил свободу слова СМИ. По его словам, было допущено несколько ошибок, в том числе подача иска с опозданием и др. «Абсурдные суждения о том, что TV Pirveli должен был доказать то, в какое время истица Тамар Заалишвили увидела этот сюжет, это (суждение) разделила и апелляционная инстанция, что совершенно нелогично», — сообщил Мигинеишвили.



В TV Pirveli уже заявили, что намерены обжаловать это решение в Верховном суде.



«Если бы вас не обвинили в полной лжи, вам бы не пришлось обращаться в суд», — заявил премьер-министр Грузии обращаясь к TV Pirveli.



На вопрос, является ли это попыткой заставить журналистов замолчать, Кобахидзе ответил: «Нет, это попытка заставить замолчать ложь».



До этого Тбилисский городской суд полностью удовлетворил ходатайство Тамар Заалишвили. Через суд Заалишвили требовала выплаты компенсации – «символической» суммы в размере 5 555 лари от телеканала TV Pirveli, а также по 5 лари от автора сюжета и продюсера передачи, для которой он был подготовлен.



Дело касается сюжета, вышедшего в эфир в июле 2021 года. В нем журналист Мака Чихладзе заявила, что Театральный университет, вероятно, выдавал поддельные дипломы. Но когда это выяснилось, Заалишвили, занимавшая в прошлом должность замдиректора Национального центра качества образования, подготовила справку о том, что документы являются подлинными. Один героев сюжета утверждал, что «молчание ведомств» связано именно с тем, что в деле фигурировала мать Кобахидзе.





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