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В одной из школ Грузии директор запретил школьницам носить брюки
05.03.2024 18:33
Директор государственной школы в Ахалсопели (Хелвачаурский муниципалитет) обязал школьниц носить белые блузки и черные юбки, при этом брюки девочкам разрешили носить только зимой.
Об этом сообщил Народный Защитник Грузии, после поступления соответствующей информации от представителя учащихся государственной школы в Ахалсопели.
В его заявлении указано, что никаких письменных распоряжений относительно школьной формы администрация школы не делала, и этот запрет был озвучен директором школы в устной форме. При этом ученики неоднократно пытались договориться с дирекцией, однако безуспешно.
Как указал Народный Защитник Грузии, школа не представила аргументов, оправдывающих указанный запрет.
«Изложенные в деле материалы свидетельствуют о том, что позиции школы противоречивы — с одной стороны, школа утверждает, что не было строгих указаний учащимся носить юбки и белый верх, а с другой — подтверждает что по указанию директора школы учащимся предоставлялось право носить брюки только в зимний период.
Учитывая поступившую информацию, и поскольку сам директор школы подтвердил, что девочки имеют право носить брюки только зимой, Народный защитник считает установленным, что девочкам ограничили выбор», — говорится в сообщении.
В своем заявлении Народный защитник поясняет, что учащиеся имеют право носить и юбки, и брюки и это не должно зависеть от произвола школы.
В заявлении подчеркивается опасность разжигания гендерных стереотипов при такой форме ограничений, особенно в отношении девочек и женщин.
Народный защитник обратился к директору школы, призвав не допускать какой-либо дискриминации в отношении школьной формы, обеспечить свободу выбора учащихся и реализовать политику равенства в образовательном пространстве.
Нетгазета
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