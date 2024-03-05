

Музей фотографии и мультимедиа отказался презентовать книгу на квир-тематику

05.03.2024 19:45





Тбилисский Музей фотографии и мультимедиа, где 6 марта должна была состояться презентация книги «Голубой – квиар история в грузинском искусстве», отказался провести мероприятие по «абсурдным причинам». Об этом сообщает издательство книги «Творческое объединение Спектр».



По мнению издателей, это решение было связано с объявлением правительства о запрете так называемой ЛГБТ-пропаганды.



В заявлении издателей книги отмечается, что принятие аналогичного закона в России

много лет назад подорвало все формы свободы слова, задушило все критические голоса, результаты произошедшего мы наблюдаем в ситуации которая сложилась на сегодняшний день в России.



«Разговоры об эТбилисский Музей фотографии и мультимедиа, где 6 марта должна была состояться презентация книги «Голубой – квиар история в грузинском искусстве», отказался провести мероприятие по «абсурдным причинам». Об этом сообщает издательство книги «Творческое объединение Спектр».



По мнению издателей, это решение было связано с объявлением правительства о запрете так называемой ЛГБТ-пропаганды.



В заявлении издателей книги отмечается, что принятие аналогичного закона в России

много лет назад подорвало все формы свободы слова, задушило все критические голоса, результаты произошедшего мы наблюдаем в ситуации которая сложилась на сегодняшний день в России.



«Разговоры об этом законе в Грузии начались после мартовских событий прошлого года, однако вскоре после анонса презентации книги особо активизировались гомофобные политические группы и правительственные СМИ, которые и окрестили так и не вышедшую книгу примером «открытой пропаганды ЛГБТ», что является не только популистской ложью, но оскорбление их произведений художников упомянутых в книге, а также и нашего культурного наследия», — указано в заявлении членов «Творческого объединения Спектр».



Они также попросили общественные художественные учреждения поддержать их и предоставить пространство для презентации книги: «Мы считаем важным, чтобы презентация этой книги происходила в художественном пространстве», — говорится в заявлении.том законе в Грузии начались после мартовских событий прошлого года, однако вскоре после анонса презентации книги особо активизировались гомофобные политические группы и правительственные СМИ, которые и окрестили так и не вышедшую книгу примером «открытой пропаганды ЛГБТ», что является не только популистской ложью, но оскорбление их произведений художников упомянутых в книге, а также и нашего культурного наследия», — указано в заявлении членов «Творческого объединения Спектр».



Они также попросили общественные художественные учреждения поддержать их и предоставить пространство для презентации книги: «Мы считаем важным, чтобы презентация этой книги происходила в художественном пространстве», — говорится в заявлении.





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