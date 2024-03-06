

Сегодня начинается первый этап регистрации первоклассников

06.03.2024 10:08





В публичных школах начинается регистрация первоклассников на 2024-2025 учебный год.



В этом году в первый класс могут быть зарегистрированы дети, которым до 1 декабря исполнится 6 лет.



Сроки регистрации первоклассников:



I этап – на первом этапе регистрации, с 6 по 20 марта 2024 года, в школах будут зарегистрированы дети со специальными образовательными потребностями.



На первом этапе родители детей, подлежащих регистрации, должны обратиться с заявлением в желаемую публичную школу. Администрация школы зарегистрирует ребенка в информационной системе управления образованием (EMIS). Срок подачи документов и зачисления для детей, зарегистрированных на первом этапе, период с 21 марта по 26 апреля 2024 года.



II этап – регистрация будет возможна с 1 по 16 мая будут зарегистрированы дети, у которых:



а) братья и сестры учатся в желаемой школе;



б) родитель/опекун/попечитель является сотрудником желаемой публичной школы;



в) в первый класс одновременно поступают двое и более детей из семьи.



На втором этапе регистрация осуществляется в публичных школах на основании необходимых для зачисления документов, представленных родителем/законным представителем. Регистрацию обеспечивает публичная школа.



III этап – всеобщая регистрация начнется с 20 мая и продлится до 13 июня.



Регистрация будет осуществляться на официальном сайте информационной системы управления образованием registration.emis.ge. Регистрация осуществляется родителем/законным представителем.



Подача необходимой документации для зачисления электронно зарегистрированного учащегося будет осуществляться с 14 по 25 июня. В случае непредставления документации в указанный срок регистрация будет аннулирована автоматически.



IV этап - с 27 июня по 12 июля будет реализован в школах. На этом этапе на оставшиеся свободные места или на места, освободившиеся на предыдущих этапах, будут зарегистрированы те учащиеся, которые не смогли зарегистрироваться на I, II и III этапах или желающие изменить регистрацию.



На четвертом этапе регистрацию учащегося на основании необходимой документации, представленной родителем/законным представителем обеспечивает публичная школа.





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