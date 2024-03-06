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В 18 школах Грузии не нашлось желающих стать директорами
06.03.2024 10:11
В Грузии 134 публичные школы, где на вакантную должность директора подал заявку только один кандидат.
Кроме того, насчитывается 18 школ, где ни один кандидат не изъявил желания стать директором, а на вакантную должность подано ноль заявок.
Электронная регистрация кандидатов на пост директора для представления попечительскому совету публичных школ завершилась 2 марта.
Должность директора вакантна в 1220 школах Грузии. Всего в стране 2086 публичных школ.
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