

Грузинские ветераны футбола сыграют завтра с легендами миланского «Интера»

06.03.2024 11:24





«Завтра бывшие игроки сборной Грузии встретятся с миланским «Интером», я уверен, мы порадуем грузинских болельщиков», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на сегодняшнем заседании столичного правительства.



По его словам, у грузинских болельщиков будет возможность увидеть миланский футбольный клуб «Интер».



«Завтра в Батуми в 19:00 состоится футбольный матч. Грузинские болельщики получат возможность увидеть миланский футбольный клуб «Интер», легенду, которая долгие годы радовала своих болельщиков и приносила им огромную радость. Я думаю, всем болельщикам понравится видеть бывших игроков, которые уже много лет находятся на пике своего призвания и являются одними из лучших игроков в мире. Сборная Грузии, бывшие футболисты, ветераны, нам предстоит встретиться с миланским «Интером». Уверен, мы порадуем грузинских болельщиков. Такие встречи приятны, важны для наших детей, для популяризации футбола. Я хотел бы поблагодарить Sports Orient, который является организатором этой встречи», — заявил Каха Каладзе.





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