

Женская футбольная сборная Грузии сыграет в квалификационном этапе ЧЕ 2025

06.03.2024 12:42









Еще до того, как стали известны наши соперницы в кэ ЧЕ, сборная Грузии в рамках подготовки к этому кэ провела два товарищеских матча с Северной Македонией. Игры прошли 25 и 28 февраля в Тбилиси на стадионе имени легендарного футболиста Михаила Месхи (1937-1991). До начала игр сборная Грузии провела сборы в Тбилиси. Главный тренер нашей команды Ирис Антман заявила журналистам, что «проведение сборов и двух товарищеских игр очень важно в плане подготовки к матчам кэ, важно для налаживания игровых связей».



Победы матчах с Северной Македонией



В первом матче счет был открыт на 54-ой минуте- капитан команды Анна Чеминава выдала блестящий пас Майко Бебия, которая с близкого расстояния забила гол . Через 8 минут одна из лучших футболисток нашей сборной Теона Бакрадзе обвела нескольких соперниц и сделала изумительный пас Чеминава –капитан техничным ударом удвоила счет. Македонские футболистки пытались перехватить инициативу и сократить разрыв в счете, но это им не удалось сделать. Зато наши девушки сумели забить третий гол: на 83 минуте Чеминава примерно с 18 метров обводящим ударом отправила мяч в сетку ворот гостей, вызвав овации зрителей.



После матча И. Антман в интервью сайту Федерации футбола Грузии (ФФГ) сказала, что «очень рада победе». «Каждая та игра, которую мы выиграем, придает все больше уверенности нашим футболисткам, придает силу команде»,- отметила она.В свою очередь А.Чеминава поблагодарила поклонников команды за поддержку с трибун. «Большое спасибо зрителям за то, что весь матч активно поддерживали нас»,- сказала она.



Среди зрителей первого матча нашей сборной с С. Македонией были игроки и тренеры действующего в Тбилиси мужского баскетбольного клуба «Sokhumi Georgia«, занимающего второе место в турнирной таблице Лиги А Чемпионата Грузии и ведущего борьбу за переход в Суперлигу первенства страны. Президентом клуба является уроженка Сухуми Лика Каджая-многократная чемпионка Грузии в конце 1980-первой половине 1990-х годов, капитан женской национальной сборной страны в 1994-1995 гг, а в последние 22 года успешный тренер в детских и юношеских мужских командах. Она вместе с баскетболистами и тренерским штабом этого бк и автором этих строк с трибун поддерживала наших футболисток.



Во втором матче на 8-ой минуте за снос Чеминава был назначен пенальти в ворота македонской сборной, но Бакрадзе пробила чуть выше ворот. Зато через 10 минут отличилась Тамар Татуашвили. Наша сборная , как и гости имели возможности для взятия ворот , но счет не изменился. 1:0 победила Грузия.



После матча 48-летняя И.Антман сказала, что «перед второй игрой у сборной Грузии возникло немало проблем-из-за вирусных болезней не смогли сыграть несколько футболисток». «Но я очень рада тому, что те девушки, которые вышли на поле, сумели одержать победу. Наша сборная одержала вторую победу подряд, что важно для настроя команды перед официальными играми»,- отметила она.



Путь из Израиля в Грузию



И.Антман была назначена главным тренером национальной женской сборной Грузии год назад. Она хорошо известна в футбольном мире- 13 лет (1997-2010) была вратарем национальной сборной Израиля, несколько лет капитаном сборной, в 1990-х и до 2002 года была голкипером жфк «Маккаби» Хайфа, в 2004-2010 гг-вратарем «Маккаби» Холон. С 2010 года она работает тренером, 7 лет была руководителем девичьих возрастных команд в Израильской молодежной футбольной Академии, была главным тренером девичьих сборных Израиля (U-17 в 2015-2017 гг, U-19 в 2018-2019 гг ) , 5 лет (2010-2015) -ассистентом главного тренера национальной сборной Израиля. Антман будет работать главным тренером национальной сборной Грузии до конца 2024 года.



Из истории женского футбола Грузии



Первые жфк в Грузии появились в 1970-1980 годах, жфк «Иверия» (Тбилиси) в 1987 году заняла второе место на всесоюзном турнире на приз еженедельника "Собеседник" в Кишиневе, а в 1988 году - победителем прошедшего в Подмосковье (Кашира) первого неофициального чемпионата СССР. Голкипер "Иверии" Ирина Мерабишвили в 1987-1988 гг дважды были признана лучшим вратарем СССР, в конце 1980 гг несколько наших футболисток –Ирма Кардава (за стиль игры и внешность ее называли «Грузинская Марадона») , Нана Гелбахиани, Эка Шешаберидзе, Нана Шубитидзе, Ирина Мерабишвили- приглашались в сборную СССР, а ряд футболистов «Иверии» (Зина Орджоникидзе, Инга Суламанидзе ) запомнились результативной игрой, уверенно выступали за "Иверию" Фати Кванталиани, Ирма Мерабишвили (сестра Ирины), Маквала Амзоева, Инга Юханова, Марина Мовсесян и др. В женском футболе в 1980-х годах успешно работали тренеры Аврори Талахадзе, Нукри Чигогидзе, Рамаз Маглаперидзе и другие.



В начале 1990-х годов женская сборная Грузии выступала в ряде международных турниров, а в конце 1990 годов сыграла и в отборочных матчах ЧЕ.



В начале 2000-х годов были трудности с развитием женского футбола, вызванные экономическими и другими сложностями, 11-12 лет назад интерес к женскому футболу вновь стал возрастать , а с 2016 года стали проводиться полноценные чемпионаты Грузии. Сборная страны несколько раз выступала в отборочных турнирах ЧЕ и ЧМ, но успехов пока не было и это понятно- нашей национальной команде противостоят сборные стран, где количество футболисток в 10-50 раз больше чем у нас (в Грузии около 1 тысячи футболисток) , у них выбор кандидатов гораздо более широкий, а инфраструктура и материальные условия лучше.



Но отдельные успехи есть . В 2018 году сборная Грузии до 16 лет стала победителем Кубка развития УЕФА, победив в Тбилиси Казахстан, Румынию и Беларусь. Активно работает Федерация женского футбола Грузии , президентом которой является Нино Сордия-дочь бывшего футболиста кутаисского «Торпедо» и сухумского «Динамо», а затем начальника фк «Торпедо» Кутаиси, уроженца г.Очамчире Гарри Сордия (1937-2006).



Успех «Ланчхути»



В ноябре 2020 года жфк «Ланчхути» сотворила две сенсации-сперва со счетом 2:1 выиграла в Шымкенте матч квалификационного этапа(кэ) Лиги Чемпионов Европы у «Окжеттпес»(Кокшетау), а затем в гостях в следующем раунде кэ ЛЧЕ со счетом 1:0 победила румынскую «Университатя Олимпи Клуж» . Жфк «Ланчхути» стала первой нашей футбольной командой, вышедшей в плей-офф ЛЧ.



С учетом роста в последние годы популярности женского футбола в Грузии, увеличения количества футболисток и команд-участников первенства можно ожидать, что наши клубы и сборные Грузии в разных возрастных категориях в ближайшие годы смогут добиться чуть более лучших результатов в международных турнирах. Есть основания надеяться на то, что в группе 5 (С Лига) кэ ЧЕ 2025 сборная Грузии будет бороться как минимум за второе место.



Материал подготовил Тенгиз Пачкория



Фото: Кадр из матча Грузия - Северная Македония (с сайта ФФГ)

5 марта днем в штаб-квартире УЕФА в Ньоне ( Швецария) состоялась жеребъевка квалификационного этапа ( кэ) ЧЕ 2025 по женскому футболу. Национальная женская сборная Грузии выступит в С Лиге, в группу 5, соперницами нашей команды стали сборные Литвы, Кипра и Беларуси , матчи этой группы пройдут 3-9 апреля, 29 мая-4 июня и 10- 16 июля.Еще до того, как стали известны наши соперницы в кэ ЧЕ, сборная Грузии в рамках подготовки к этому кэ провела два товарищеских матча с Северной Македонией. Игры прошли 25 и 28 февраля в Тбилиси на стадионе имени легендарного футболиста Михаила Месхи (1937-1991). До начала игр сборная Грузии провела сборы в Тбилиси. Главный тренер нашей команды Ирис Антман заявила журналистам, что «проведение сборов и двух товарищеских игр очень важно в плане подготовки к матчам кэ, важно для налаживания игровых связей».В первом матче счет был открыт на 54-ой минуте- капитан команды Анна Чеминава выдала блестящий пас Майко Бебия, которая с близкого расстояния забила гол . Через 8 минут одна из лучших футболисток нашей сборной Теона Бакрадзе обвела нескольких соперниц и сделала изумительный пас Чеминава –капитан техничным ударом удвоила счет. Македонские футболистки пытались перехватить инициативу и сократить разрыв в счете, но это им не удалось сделать. Зато наши девушки сумели забить третий гол: на 83 минуте Чеминава примерно с 18 метров обводящим ударом отправила мяч в сетку ворот гостей, вызвав овации зрителей.После матча И. Антман в интервью сайту Федерации футбола Грузии (ФФГ) сказала, что «очень рада победе». «Каждая та игра, которую мы выиграем, придает все больше уверенности нашим футболисткам, придает силу команде»,- отметила она.В свою очередь А.Чеминава поблагодарила поклонников команды за поддержку с трибун. «Большое спасибо зрителям за то, что весь матч активно поддерживали нас»,- сказала она.Среди зрителей первого матча нашей сборной с С. Македонией были игроки и тренеры действующего в Тбилиси мужского баскетбольного клуба «Sokhumi Georgia«, занимающего второе место в турнирной таблице Лиги А Чемпионата Грузии и ведущего борьбу за переход в Суперлигу первенства страны. Президентом клуба является уроженка Сухуми Лика Каджая-многократная чемпионка Грузии в конце 1980-первой половине 1990-х годов, капитан женской национальной сборной страны в 1994-1995 гг, а в последние 22 года успешный тренер в детских и юношеских мужских командах. Она вместе с баскетболистами и тренерским штабом этого бк и автором этих строк с трибун поддерживала наших футболисток.Во втором матче на 8-ой минуте за снос Чеминава был назначен пенальти в ворота македонской сборной, но Бакрадзе пробила чуть выше ворот. Зато через 10 минут отличилась Тамар Татуашвили. Наша сборная , как и гости имели возможности для взятия ворот , но счет не изменился. 1:0 победила Грузия.После матча 48-летняя И.Антман сказала, что «перед второй игрой у сборной Грузии возникло немало проблем-из-за вирусных болезней не смогли сыграть несколько футболисток». «Но я очень рада тому, что те девушки, которые вышли на поле, сумели одержать победу. Наша сборная одержала вторую победу подряд, что важно для настроя команды перед официальными играми»,- отметила она.И.Антман была назначена главным тренером национальной женской сборной Грузии год назад. Она хорошо известна в футбольном мире- 13 лет (1997-2010) была вратарем национальной сборной Израиля, несколько лет капитаном сборной, в 1990-х и до 2002 года была голкипером жфк «Маккаби» Хайфа, в 2004-2010 гг-вратарем «Маккаби» Холон. С 2010 года она работает тренером, 7 лет была руководителем девичьих возрастных команд в Израильской молодежной футбольной Академии, была главным тренером девичьих сборных Израиля (U-17 в 2015-2017 гг, U-19 в 2018-2019 гг ) , 5 лет (2010-2015) -ассистентом главного тренера национальной сборной Израиля. Антман будет работать главным тренером национальной сборной Грузии до конца 2024 года.Первые жфк в Грузии появились в 1970-1980 годах, жфк «Иверия» (Тбилиси) в 1987 году заняла второе место на всесоюзном турнире на приз еженедельника "Собеседник" в Кишиневе, а в 1988 году - победителем прошедшего в Подмосковье (Кашира) первого неофициального чемпионата СССР. Голкипер "Иверии" Ирина Мерабишвили в 1987-1988 гг дважды были признана лучшим вратарем СССР, в конце 1980 гг несколько наших футболисток –Ирма Кардава (за стиль игры и внешность ее называли «Грузинская Марадона») , Нана Гелбахиани, Эка Шешаберидзе, Нана Шубитидзе, Ирина Мерабишвили- приглашались в сборную СССР, а ряд футболистов «Иверии» (Зина Орджоникидзе, Инга Суламанидзе ) запомнились результативной игрой, уверенно выступали за "Иверию" Фати Кванталиани, Ирма Мерабишвили (сестра Ирины), Маквала Амзоева, Инга Юханова, Марина Мовсесян и др. В женском футболе в 1980-х годах успешно работали тренеры Аврори Талахадзе, Нукри Чигогидзе, Рамаз Маглаперидзе и другие.В начале 1990-х годов женская сборная Грузии выступала в ряде международных турниров, а в конце 1990 годов сыграла и в отборочных матчах ЧЕ.В начале 2000-х годов были трудности с развитием женского футбола, вызванные экономическими и другими сложностями, 11-12 лет назад интерес к женскому футболу вновь стал возрастать , а с 2016 года стали проводиться полноценные чемпионаты Грузии. Сборная страны несколько раз выступала в отборочных турнирах ЧЕ и ЧМ, но успехов пока не было и это понятно- нашей национальной команде противостоят сборные стран, где количество футболисток в 10-50 раз больше чем у нас (в Грузии около 1 тысячи футболисток) , у них выбор кандидатов гораздо более широкий, а инфраструктура и материальные условия лучше.Но отдельные успехи есть . В 2018 году сборная Грузии до 16 лет стала победителем Кубка развития УЕФА, победив в Тбилиси Казахстан, Румынию и Беларусь. Активно работает Федерация женского футбола Грузии , президентом которой является Нино Сордия-дочь бывшего футболиста кутаисского «Торпедо» и сухумского «Динамо», а затем начальника фк «Торпедо» Кутаиси, уроженца г.Очамчире Гарри Сордия (1937-2006).В ноябре 2020 года жфк «Ланчхути» сотворила две сенсации-сперва со счетом 2:1 выиграла в Шымкенте матч квалификационного этапа(кэ) Лиги Чемпионов Европы у «Окжеттпес»(Кокшетау), а затем в гостях в следующем раунде кэ ЛЧЕ со счетом 1:0 победила румынскую «Университатя Олимпи Клуж» . Жфк «Ланчхути» стала первой нашей футбольной командой, вышедшей в плей-офф ЛЧ.С учетом роста в последние годы популярности женского футбола в Грузии, увеличения количества футболисток и команд-участников первенства можно ожидать, что наши клубы и сборные Грузии в разных возрастных категориях в ближайшие годы смогут добиться чуть более лучших результатов в международных турнирах. Есть основания надеяться на то, что в группе 5 (С Лига) кэ ЧЕ 2025 сборная Грузии будет бороться как минимум за второе место.Материал подготовил Тенгиз ПачкорияФото: Кадр из матча Грузия - Северная Македония (с сайта ФФГ)





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