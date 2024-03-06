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Директор сельской школы получил предупреждение за освещение классов


06.03.2024   14:16


Директор государственной школы, расположенной в селе Арцивани (Цалкский муниципалитет, край Квемо-Картли) Фридон Давитадзе получил предупреждение от Минобразования Грузии за то, что в школе был проведен религиозный обряд — освящение классов.

«Внутренний аудит и Минобразования сделали предупреждение директору, чтобы подобное не повторялось. Этот человек даже не был директором, он исполнял обязанности. Сейчас объявлен конкурс(на должность директора), и этот человек больше в нем не участвует», — рассказал изданию Batumelebi руководитель Цалкского ресурсного центра Арсен Джмухадзе.

В государственной школе села Арциван в ходе учебного процесса провели обряд освещения классов, при этом часть учителей выступили против данного действа.

Согласно «Закону об общем образовании Грузии», в стране «не допускается в публичной школе использование учебного процесса в целях религиозной индоктринации, прозелитизма или насильственной ассимиляции».

Министерство образования Грузии во второй раз объявило о выборах директоров государственных школ. На втором этапе 7 кандидатов выразили желание стать директором государственной школы в Арцивани.

Директора школы должен выбирать попечительский совет. Если Попечительский совет дважды не выберет ни одного из кандидатов, предложенных Министерством, директор будет назначен Министерством образования.


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